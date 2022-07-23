السيد الحكيم يجدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتبه، ان :"السيد الحكيم جدد خلال لقائه مع القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في المحافظات الجنوببة التهاني بمناسبة عيد الغدير اﻷغر"، مشيداً "بجهود أبناء التيار في إحياء هذه المناسبة الكريمة".

ودعا السيد الحكيم، الى "الإستعداد لشهر محرم الحرام وهو على الأبواب، ووحدة المشروع بين مناسبات الحزن والفرح".

وبما يخص تطورات المشهد السياسي العراقي، بين السيد الحكيم، أن "للحكمة قراءة مسبقة للأحداث أثبتت صوابها وباتت محط إعجاب وثناء الكثيرين"، مجدداً "موقفه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة مع بقاء دور الحكمة مقتصرا على خدمة الناس و تقريب وجهات النظر بين الفرقاء".

كما دعا السيد الحكيم قيادات الحكمة "للنزول الميداني والتواصل مع الجمهور وبيان طبيعة مشروع الحكمة الوطني"، مشدداً على "خدمة الناس بكل الإمكانات المتاحة"، مؤكداً "الخدمة فلسفة تيار الحكمة الوطني، وضرورة التواصل مع القيادات الإجتماعية وباقي شرائح المجتمع".