لافروف يصل إلى القاهرة

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ومصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا.

وخلال زيارته القاهرة يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.

وقال لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.