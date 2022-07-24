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اعتقالات ومواجهات بالقدس..

5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصيب خمسة مواطنين، أحدهم طفل، بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر صحفية أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع البلدة المغلق منذ 2002.

واندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة شبان بالرصاص، أحدهم طفل (11 عامًا)، والعشرات بالاختناق.

وتشهد البلدة الجمعة والسبت أسبوعيًّا مسيرات مناهضة للاستيطان بمشاركة العشرات تقمعها قوات الاحتلال ويتخللها مواجهات.

مواجهات القدس

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني -مساء يوم السبت- مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت عددا من الشبان، لم تعرف هوياتهم.

وفي سياقٍ متصل، اندلعت -مساء اليوم- مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان دون التبليغ عن أي إصابات.

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اعتقالات ومواجهات بالقدس.. 5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم