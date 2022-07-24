'العمليات المشتركة' بالعراق: لدينا جيش فتاك قادر على حماية أرض وسماء العراق

العالم - العراق

وقال الشمري في بيان، إن "العراق لديه جيش قادر على حماية أرضه وسمائه من اي اعتداءات خارجية".

وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، قد أكد يوم السبت، قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية حالة اختراق وحماية الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن القطعات في منطقة كردستان ستعزز دفاعاتها.

وقال المحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الحدود العراقية مؤمنة بقطعات قوية وعلى جاهزية عالية عبر قوات حرس الحدود المسندة من قوات الجيش العراقي وطيران الجيش والقوة الجوية والاستطلاع الجوي".

وأضاف، أن "تلك القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعمة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة وفي حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات كبيرة جداً لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت".

وأوضح المحمدي أن "القوات المنتشرة ضمن حدود كردستان ستعزز دفاعاتها".