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كشف خطط سرية للوكالة اليهودية للهجرة لنقل مكتبها من موسكو إلى كيان الاحتلال

كشف خطط سرية للوكالة اليهودية للهجرة لنقل مكتبها من موسكو إلى كيان الاحتلال
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن الوكالة اليهودية للهجرة تعمل على وضع خطة سرية لنقل مكتبها في العاصمة الروسية موسكو إلى الكيان الصهيوني.

العالم - الاحتلال

وذكرت الصحيفة أن "الوكالة اليهودية أطلقت سرا خطة لنقل نشاطاتها من روسيا إلى "إسرائيل" والتحكم عن بعد في عملية الهجرة".

وأشارت إلى أن هذا القرار اتُخذ بعد أن طلبت وزارة العدل في روسيا تصفية أعمال الوكالة اليهودية فيها.

وقال مصدر مقرب من الوكالة بشكل مجازي إن "طاقم الوكالة اليهودية، يجمعون أشياءهم ويقيمون مهامهم وأنشطتهم".

وكشفت أن الوكالة تدرك أنه لا يوجد في الوقت الحالي حل للوضع القانوني الصعب الذي نشأ حولها في روسيا، لذا فهم يحاولون إنشاء نظام يسمح للراغبين بالتقدم بطلب الهجرة عن بُعد.

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كشف خطط سرية للوكالة اليهودية للهجرة لنقل مكتبها من موسكو إلى كيان الاحتلال

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