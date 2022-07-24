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قوات كييف تنشر صواريخ وأسلحة ثقيلة في مدارس ببلدات دونيتسك

قوات كييف تنشر صواريخ وأسلحة ثقيلة في مدارس ببلدات دونيتسك
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن قوات أوكرانية نشرت راجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة في عدة مدارس ببلدات دونيتسك، وذلك لاتهام الجيش الروسي بتوجيه ضربات عشوائية على منشآت مدنية.

العالم - الأزمة الاوكرانية

وقال ميزينتسيف - في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - "إن الوحدات الأوكرانية نشرت نقاط إسناد ومخازن للذخيرة في منازل سكنية ببلدات جمهورية دونيتسك، كما أنها تستخدم السكان كدروع بشرية".

وكشف ميزينتسيف عن إبطال مفعول أكثر من 11 ألف عبوة ناسفة في دونباس، إضافة إلى إيصال نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية لدونيتسك ولوجانسك خلال الساعات الماضية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف قد أعلن أمس السبت،أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 11 طائرة مقاتلة أوكرانية بدون طيار في منطقتي خيرسون وخاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد خلال 24 ساعة.

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قوات كييف تنشر صواريخ وأسلحة ثقيلة في مدارس ببلدات دونيتسك

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