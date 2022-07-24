عملية الملء الثالثة لخزان سد النهضة الإثيوبي ستجفف مصر والسودان

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وعلق شراقي، عبر الصور، عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: التخزين الثالث 2 مليار م3 عند منسوب 585 مترا.

حيث إنه بمقارنة صور الأقمار الصناعية ليوم أمس مع مثيلاتها من استخدام النماذج الرياضية على البيانات الرقمية ثلاثية الأبعاد (DEM) يتضح أن منسوب بحيرة سد النهضة قد ارتفع إلى منسوب 585 متر فوق سطح البحر بعد مرور 12 يوما من بدء التخزين الاثنين 11 يوليو الجاري، وتم خلالها تخزين حوالي 2 مليار متر مكعب.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: كما تم تمرير حوالي مليار متر مكعب واحد إلى السودان ومصر من خلال فتحتي التصريف وقليل من التوربين رقم 10، كما امتدت مياه البحيرة غربا على مقربة 600 متر نحو سد السرج، والتي ستمس حافته عند منسوب 595 مترا وتلتقي معه بعرض كيلومتر واحد عند منسوب 600 متر.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرةـ أن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي لن يؤثر على المواطن المصري، سواء كمياه شرب أو للزراعة، مرجعًا ذلك إلى مجهودات الدولة الكبرى في مجال الري.

وأوضح شراقي في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن ما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية من 3 محطات لتحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعةـ فضلا عن مشروعات تبطين الترع وغيرها.