مؤشر بورصة مسقط يسجّل أفضل مستوى له في 4 أشهر

العالم - عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية جاء هذا الصعود مدفوعًا بالنتائج المالية الجيدة للنصف الأول من العام الجاري التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط في الوقت الذي تحافظ فيه أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة عند 100 دولار أمريكي للبرميل.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة الأسبوع الماضي 150 نقطة مسجلا صعودا بنسبة 6ر3 في المائة.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 22 مليارًا و613 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ182 مليون ريال عماني.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 2746 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 5ر19 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 شركة مقابل 27 شركة أخرى تراجعت أسعارها و15 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.