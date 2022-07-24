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مؤشر بورصة مسقط يسجّل أفضل مستوى له في 4 أشهر

مؤشر بورصة مسقط يسجّل أفضل مستوى له في 4 أشهر
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

سجّل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط العمانية خلال الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 4 أشهر وأغلق بنهاية تداولات الخميس على 4291 نقطة مسجلا أفضل مستوى له منذ 22 مارس الماضي.

العالم - عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية جاء هذا الصعود مدفوعًا بالنتائج المالية الجيدة للنصف الأول من العام الجاري التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط في الوقت الذي تحافظ فيه أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة عند 100 دولار أمريكي للبرميل.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة الأسبوع الماضي 150 نقطة مسجلا صعودا بنسبة 6ر3 في المائة.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 22 مليارًا و613 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ182 مليون ريال عماني.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 2746 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 5ر19 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 شركة مقابل 27 شركة أخرى تراجعت أسعارها و15 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

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