هكذا تفرّق بين الخرف والزهايمر

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أما مرض الزهايمر فهو شكل محدد من أشكال الخرف، وتشير التقارير الطبية بأن 70% من المصابين بالخرف من مرضى الزهايمر.

ولا يتعلّق الأمر هنا بفقدان المفاتيح، ونسيان المكان الذي أوقفت فيه سيارتك. إنه يتعدّى ذلك إلى: صعوبة التواصل واللغة، وصعوبة التركيز والانتباه، والمنطق والحكم الخاطئين، وضعف الإدراك البصري.

وتعتبر الآلية الكيميائية لتطوّر الزهايمر هي النمط الأكثر تعقيداً بين أنواع الخرف.

وتتضمن أنواع الخرف: الخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي، ومرض باركنسون، ومرض هنتنغتون.

الأعراض الشائعة للخرف:

• تراجع في الذاكرة.

• التغييرات في مهارات التفكير.

• ضعف مهارات الحكم والاستدلال.

• قلة التركيز والانتباه.

• التغييرات في اللغة.

• التغييرات في السلوك.