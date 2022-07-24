هكذا تفرّق بين الخرف والزهايمر

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أما مرض الزهايمر فهو شكل محدد من أشكال الخرف، وتشير التقارير الطبية بأن 70% من المصابين بالخرف من مرضى الزهايمر.
ولا يتعلّق الأمر هنا بفقدان المفاتيح، ونسيان المكان الذي أوقفت فيه سيارتك. إنه يتعدّى ذلك إلى: صعوبة التواصل واللغة، وصعوبة التركيز والانتباه، والمنطق والحكم الخاطئين، وضعف الإدراك البصري.
وتعتبر الآلية الكيميائية لتطوّر الزهايمر هي النمط الأكثر تعقيداً بين أنواع الخرف.
وتتضمن أنواع الخرف: الخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي، ومرض باركنسون، ومرض هنتنغتون.
الأعراض الشائعة للخرف:
• تراجع في الذاكرة.
• التغييرات في مهارات التفكير.
• ضعف مهارات الحكم والاستدلال.
• قلة التركيز والانتباه.
• التغييرات في اللغة.
• التغييرات في السلوك.