وفاة 10 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في اليمن بينهم اطفال

العالم- اليمن

وافادت مصادر محلية في صنعاء بوفاة 3 أطفال وطفل رابع في حالة حرجة إثر انهيار منزل في حي مذبح بمديرية معين جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

وأوضح مصدر محلي في العاصمة صنعاء بوفاة طفلتين وإصابة والدهما جراء انهيار جزئي لأحد المنازل في قرية مذبح القديمة ” الخرائب” مكون من ثلاثة طوابق.

وفي محافظة ذمار توفي ستة أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار على سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق.

وأوضح رئيس عمليات لجنة الطوارئ بالمحافظة نشوان السماوي أن سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها السائلة، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها، مشيرا إلى انتشال خمس جثث فيما لايزال البحث جار عن السادسة.

وأعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة مساء أمس السبت، انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة نتيجة سيول الأمطار الغزيرة.

وأوضحت قيادة المرور بالأمانة أن الانقطاع شبه الكلي للحركة المرورية في مناطق “شميلة – التحرير – جولة آية وما حولها في منطقة الحصبة – جولة الثقافة – شارع الستين الغربي بجولة مذبح – شارع الستين الجنوبي مناطق فج عطان والحي السياسي”.

ودعت شرطة المرور جميع مستخدمي هذه الطرق لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات، واتخاذ المسارات البديلة.

وهطلت أمطارا غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، السبت، على المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوبا حتى صعده شمالا وامتدت شرقا إلى الجوف ومارب وأبين والبيضاء.

وحذرت السلطات المحلية المواطنين من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك ضرورة توخي الحيطة والحذر من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار.