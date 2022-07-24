للمرة الأولى وزير بريطاني يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين بالبحرين

العالم- البحرين

فقد أثار النائب مارتن داي قضية المعتقلين السياسيين في البحرين وخاصة الدكتور السنكيس خلال مداخلة في جلسة لمجلس العموم البريطاني قال فيها" lحتفى الناشط الحقوقي، الدكتور السنكيس هذا الشهر ، بمرور عام على إضرابه عن الأطعمة الصلبة للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة في البحرين. في عام 2012 ، أعربت هذه الحكومة عن "استيائها العميق" من إدانة الدكتور السنكيس الملوثة بالتعذيب والمدانة دوليًا. لذلك هل يمكن أن يكون لدينا بيان من الحكومة [البريطانية] يدعو البحرين إلى إعادة بحث الدكتور السنكيس والإفراج عنه هو وغيره من قادة المعارضة السياسية فورًا من [السجن] ودون قيد أو شرط".

وقد رد سكرتير وزارة الخزانة مارك سبنسر "حسنًا ، أنضم إلى السيد المحترم في تلك المطالبة وآمل أن تستمع حكومة البحرين. إنها أسئلة لوزارة الخارجية في الأسبوع الأول [من رجوع البرلمان] ، وآمل أن يكون في مكانه للفت انتباه مجلس النواب مرة أخرى إلى محنة السيد السنكيس".

يذكر أن سجون ولي العهد البحريني تضم مئات السجناء السياسيين وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير وترفض السلطات البحرينية إطلاق سراحهم رغم المطالبات الدولية الداعية للإفراج عنهم دون قيد أو شرط باعتبارهم سجناء رأي.