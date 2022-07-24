الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

للمرة الأولى وزير بريطاني يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين بالبحرين

للمرة الأولى وزير بريطاني يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين بالبحرين
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير بريطاني في حكومة المحافظين وللمرة الأولى عن دعمه لمطلب الإفراج عن كافة السجناء السياسيين في البحرين وفي طليعتهم الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام منذ أكثر من عام عبدالجليل السنكيس.

العالم- البحرين

فقد أثار النائب مارتن داي قضية المعتقلين السياسيين في البحرين وخاصة الدكتور السنكيس خلال مداخلة في جلسة لمجلس العموم البريطاني قال فيها" lحتفى الناشط الحقوقي، الدكتور السنكيس هذا الشهر ، بمرور عام على إضرابه عن الأطعمة الصلبة للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة في البحرين. في عام 2012 ، أعربت هذه الحكومة عن "استيائها العميق" من إدانة الدكتور السنكيس الملوثة بالتعذيب والمدانة دوليًا. لذلك هل يمكن أن يكون لدينا بيان من الحكومة [البريطانية] يدعو البحرين إلى إعادة بحث الدكتور السنكيس والإفراج عنه هو وغيره من قادة المعارضة السياسية فورًا من [السجن] ودون قيد أو شرط".

وقد رد سكرتير وزارة الخزانة مارك سبنسر "حسنًا ، أنضم إلى السيد المحترم في تلك المطالبة وآمل أن تستمع حكومة البحرين. إنها أسئلة لوزارة الخارجية في الأسبوع الأول [من رجوع البرلمان] ، وآمل أن يكون في مكانه للفت انتباه مجلس النواب مرة أخرى إلى محنة السيد السنكيس".

يذكر أن سجون ولي العهد البحريني تضم مئات السجناء السياسيين وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير وترفض السلطات البحرينية إطلاق سراحهم رغم المطالبات الدولية الداعية للإفراج عنهم دون قيد أو شرط باعتبارهم سجناء رأي.

روابط ذات صلة

منظمة حقوقية تدعو إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين في البحرين 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملك الأردن: جميع الدول العربية تريد 'علاقات طيبة مع إيران'

شاهد بالفيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة في نابلس

مستشار أردوغان يكشف للعالم عن سياسة تركيا الداخلية والخارجية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-07-2022

شاهد بالفيديو.. تظاهرة امام المستشفی تضامناً مع اسيرين فلسطينيين

الخارجية الإيرانية: لقد حان وقت القرارات الاممية لرفع الحصار عن اليمن 