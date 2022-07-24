الأمن الايراني يضبط أكثر من 1.5 طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

العالم – إيران

وقال العميد طاهري، اليوم الأحد، إن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان، رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مناطق بشمال وجنوب المحافظة إلى مناطق وسط البلاد.

وأضاف طاهري: تمكنت الشرطة في هذه العملية من ضبط طن و680 كغم من الأفيون والقبض على عشرة من المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.