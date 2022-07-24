تعرف على 10 أسباب لتناول الخيار كل يوم

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فيما يلي أسباب وجيهة لتناول الخيار كل يوم.

محتوى السعرات الحرارية في الخيار هو 15 سعرة حرارية لكل 100 غرام من المنتج. غني بالألياف ويعطي الشعور بالشبع وله خصائص منعشة. يتكون من 95٪ ماء، يتمتع الخيار أيضًا بقدرة ترطيب قوية.

يتميز بقلة نسبة الكربوهيدرات في تركيبته ومحتواه المائي العالي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على الألياف وفيتامين سي وبروفيتامين أ وفيتامين ي بالإضافة إلى فيتامينات ب بكميات صغيرة مثل حمض الفوليك و B1 وB2 و B3. يحتوي القشر على كمية صغيرة من بيتا كاروتين، حسب صحيفة "إن سان هوبر" التركية.

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية

يلعب فيتامين ي دورًا مهمًا في الحفاظ على خلايا الدم السليمة وزيادة الخصوبة، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية. لفيتامين C أيضًا تأثير مضاد للأكسدة ويشارك في إنتاج الكولاجين وتكوين خلايا الدم الحمراء وتقوية العظام والأسنان، كما يعزز امتصاص الحديد ويزيد من مقاومة الالتهابات.

يحتوي الخيار على الكثير من البوتاسيوم والقليل من الفوسفور والمغنيسيوم. يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في توازن الماء داخل الخلايا وخارجها وهو معدن أساسي للانتقال وإنتاج النبضات العصبية ونشاط العضلات الطبيعي.

يشارك الفوسفور في تكوين العظام والأسنان. يحتوي الخيار على كمية صغيرة من بيتا سيتوستيرول. وهي مادة مضادة للالتهابات تقوي جهاز المناعة.

عشرة أسباب وجيهة لتناول الخيار كل يوم

يستخدم الخيار أيضًا على نطاق واسع لغرض تجديد الجلد. يمكن تناوله في السلطات والعصائر، وحتى استخدامه في أقنعة الوجه.

بشكل عام، يتمتع الخيار بالفوائد الصحية التالية.

يساعد على إنقاص الوزن

كطعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالمياه والألياف، يساعد الخيار في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول ويمنع تناول وجبات خفيفة غير ضرورية بين الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل الشهية، لذلك يوصى بإضافته إلى نظام غذائي لفقدان الوزن.

يمنع جفاف الجسم

الخيار، كما ذكر أعلاه، يحتوي على 95٪ ماء ويحتوي على كمية كبيرة من الإلكتروليتات، لتعويض فقدان هذه المواد، خاصة في الطقس الحار وأثناء التمرين. لذلك، يمكن تناول الخيار بمفرده أو كجزء من مشروب منعش مع الماء والنعناع للحفاظ على ترطيب الجسم.

يحتوي على عوامل مضادة للسرطان

يحتوي الخيار على كميات عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للسرطان، مثل القرعيات التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وتعمل كإجراء وقائي مهم ضد هذا النوع من الأمراض.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تساعد الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الخيار على تقليل الدهون في الجسم، وقبل كل شيء، خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم و LDL (الكوليسترول "الضار") في الدم. بفضل هذا، يساعد الخيار في تحسين حالة نظام القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يمنع تناوله اليومي أمراض مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم

يخفض الخيار ضغط الدم لأنه يساعد في إزالة الصوديوم الزائد من الجسم في البول وإرخاء الشرايين. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

يساعد في السيطرة على مرض السكري

تعتبر الخضروات مصدرًا جيدًا للألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يرفع مستويات السكر في الدم تدريجيًا. في هذا الصدد، يوصى بتناول الخيار، الذي يحفز أيضًا إنتاج الأنسولين، لمرضى السكري. ومع ذلك، فإن المنتج، كما ذكرنا سابقًا، يحتوي على القرعيات، التي تنظم مستويات السكر في الدم، مما يساعد على الوقاية من مرض السكري ومكافحته.

تحسين حالة الجلد

عند وضع الخيار مباشرة على الجلد، يكون له تأثير منعش، حيث يساعد على تنشيط البشرة، وله وظيفة مهدئة، ويخفف من التورم والتهيج، ويخفف من حروق الشمس.

له تأثير إزالة السموم

يساعد البوتاسيوم والماء ومضادات الأكسدة الموجودة في الخيار على إزالة السموم من الجسم ومنع احتباس السوائل. عند تناول الخيار، يتم إخراج الصوديوم الزائد والسموم من الجسم عن طريق البول.

تحسين الهضم

يعمل الخيار كمضاد للالتهابات للمعدة، حيث يساعد على تقليل الحموضة والغازات في الجهاز الهضمي، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

منع الإمساك

غني بالألياف والماء، يساعد الخيار على تليين البراز وزيادة حجمه. عن طريق تحسين العبور المعوي فإنه يساعد في حل مشكلة الإمساك. ينصح بتناول الخيار مع القشر لأنه يحتوي على معظم الألياف.