الخارجية الإيرانية: لقد حان وقت القرارات الاممية لرفع الحصار عن اليمن 

العالم – إيران



جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأحد في طهران، بين "خاجي" ومبعوث وزارة الخارجية الإيطالية الخاص بشؤون اليمن وأفغانستان "بترو زيلا"؛ حيث استعرض الجانبان آخر التطورات على الساحة اليمنية وسير مفاوضات السلام في هذا البلد، مع التركيز على الالتزام باتفاق الهدنة وخاصة رعاية القضايا الإنساية المنصوصة فيه.

إلى ذلك نوه كبير مساعدي الخارجية الإيرانية، بجهود الوساطة التي تبنتها طهران في إطار مواقفها الإنسانية لإنهاء الحرب المفروضة على شعب اليمن المظلوم وإقامة وقف إطلاق النار وسلام عادل في هذا البلد.

وأضاف خاجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت منذ البداية على أن الأزمة اليمنية لن تحل عسكريا وإنما عبر المفاوضات السياسية بين أبناء الشعب اليمني.

وفيما طالب إلى التسريع في وتيرة الإجراءات الاستراتيجية العملانية لحل هذه الأزمة، قال الدبلوماسي الإيراني للمبعوث الإيطالي: إن الوقت حان لكي تتخذ الأمم المتحدة قرارها بشأن رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني وتعزيز الهدنة في هذا البلد.

كما أكد على ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي مبادرة قد تسهم في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني وإرساء السلام والأمن المستدام في اليمن.