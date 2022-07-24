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'نتنياهو' للأكلات اليهودية في الإمارات!

'نتنياهو' للأكلات اليهودية في الإمارات!
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

افتتح رجل أعمال إسرائيلي مطعما للأكلات اليهودية في إمارة دبي بالإمارات، يحمل اسم رئيس وزراء الاحتلال السابق “بنيامين نتنياهو”؛ بسبب دوره في اتفاقات التطبيع العلنية بين تل أبيب وأبوظبي.

العالم- الامارات

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية عن صاحب المطعم ويدعى “أفرايم كميسر" قوله: “أنا ممتن جدا لبيبي نتنياهو، على الرغم من أنني أرثوذكسي متشدّد ولا أصوّت له".

وأضاف: “لكن خلال العامين الماضيين كنت أكسب لقمة العيش بفضل الاتفاق الذي عقده هنا مع دبي"، ويقصد اتفاقيات التطبيع.

وأوضحت الصحيفة أن “كميسر"، وبعد حوالي عام من توقيع الاتفاقية، بدأ في توجيه مجموعات من الإسرائيليين في رحلات صحراوية بدبي، وبسبب انتمائه إلى القطاع الأرثوذكسي المتطرف، قدم للمسافرين طعام “الكوشر" بالإمارات، ومن هناك كان الطريق إلى افتتاح أول مطعم ألبان “كوشر" في دبي.

ووفق “يديعوت أحرونوت"، يقدم المطعم العديد من المشروبات الساخنة، إضافة للمأكولات مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها.

ولاقى خبر الإعلان عن افتتاح المطعم، حالة من الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا الخطوة، واعتبروها امتدادا لموجة التطبيع غير المسبوقة مع الكيان الغاصب.

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