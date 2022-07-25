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شاهد..معرض سوريا الدولي "للبترول والغاز" في دمشق

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

افتتح في العاصمة السورية دمشق معرض سوريا الدولي "للبترول والغاز والطاقة" بمشاركة عشرات الشركات المحلية، والدولية من بينها شركات ايرانية.

العالم - مراسلون

وانطلق المعرض بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية، متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات، ويشكل المعرض منصة هامة لتبادل الخبرات والنهوض بالقطاع النفطي في سوريا.

ويهدف المعرض إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات والخطط المستقبلية للمشاريع البترولية في سوريا، وإتاحة الفرصة للمستثمرين والمهتمين من أجل تبادل الخبرات والأفكار، التي تسهم في تسليط الضوء على مستقبل قطاع الطاقة.

وهناك مشاركة هامة للجناح الايراني الذي ضم ثمان شركات كبيرة، تصدر منتجاته إلى 80 دولة حول العالم، فإيران لديها تجربة قيمة وحققت الكفاءة الذاتية في كل مايتعلق بقطاع النفط والغاز.

يعتبر قطاع النفط من ابرز قطاعات الاقتصاد المحلي، ولقد تأثر بارهاب التنظيمات المسلحة منذ عام 2011، وتاثر كذلك بالحظر الغربي احادي الجانب، لذلك تبرز أهيمة هكذا معارض من أنها تشكل طريقا للنهوض بهذا القطاع وايجاد البدائل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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