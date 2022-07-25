من هو محمد شياع السوداني مرشح لمنصب رئاسة وزراء العراق؟

العالم - العراق

الاسم الرباعي واللقب: محمد شياع صبار حاتم السوداني.

التــــولــــــــــــــد: بغـــــــــــداد 1970.

الحالــة الزوجيــة: متزوج ولديه (5) ابناء.

التحصيل العلمي: بكالوريوس علوم زراعية/ جامعة بغداد 1992.

الرؤية:

ان يعيش أبناء العراق بعز وكرامة، وان يصبح العراق بلداً قوياً امناً وغنيا بالطاقات البشرية والموارد الاقتصادية.

الرسالة:

محاربة الفقر، وضرب الفساد وإنعاش الاقتصاد وامتصاص البطالة.

نبذة عن الطفولة ونضال والده ضد الدكتاتورية:

ولد في بغداد بمدينة الحرية عام 1970 من عائلة متوسطة وكان والده شياع موظفا في المصرف الزراعي وهو الابن البكر للشيخ صبار حاتم الصيهود يتصف بالالتزام الديني والاخلاق الحميدة والثقافة الواسعة وحبه لعمل الخير.



انخرط في العمل بصفوف حزب الدعوة الاسلامية عام 1974 وألقي القبض عليه بعد عودته من فرنسا عام 1980 من رحلة علاج بعد كشف مجموعته بالحزب، اذ تم التحرز عليه في مستشفى في باريس من قبل امن السفارة وتمت اعادته قسرا على الرغم من حاجته لاجراء عملية جراحية.



وكان لوالده الشهيد اثر كبير في حياة المهندس محمد، صاحب السيرة الذاتية، اذ كان يرافقه في كل جولاته وزياراته فضلا عن البرنامج التربوي الصارم في الدراسة وحفظ القرآن ومبادئ الاخلاق الحميدة التي اصبحت اساسا بيِّنا على شخصية محمد شياع السوداني.



شرفه الله وهو في العاشرة من عمره باستشهاد والده ضمن كوكبة شهداء حزب الدعوة الاسلامية في عام 1980 فضلا عن خمسة شهداء مــن افراد العائلة.

بداية حياته السياسية:

شارك في الانتفاضة الشعبانيــــة بتاريخ 1-3-1991 للخلاص من الدكتاتورية وازالة نظام الظلم البعثي وبسبب المضايقات الامنيـة التـي اعقبت قمــــع الانتفاضة سكن بغداد لمـــدة ثلاث سنــوات لحين تخرجه مـــن الكلية.

الحياه المهنية:

قدم طلباً للتعيين في عام 1995 لكنه لم يباشر إلا بتاريخ 4-6-1997 بسبب صعوبة الحصول على الموافقات الامنية كونه من ذوي المعدومين في زمن النظام الدكتاتوري المباد. لديه خدمة فعلية لمدة ست سنوات في مديرية زراعة ميسان تسلم فيها مسؤوليات عدة منها رئاسة شعبة زراعة كميت وعلي الشرقي وقسم الانتاج النباتي وكان المهنـــدس المشرف على البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

السيرة السياسية بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام ٢٠٠٣:



١. عمل منسقا بين الهيئة المشرفة على ادارة محافظة ميسان وبين السلطة عام ٢٠٠٣.

٢. قائممقام مدينة العمارة لعام 2004.

٣. عضو مجلس محافظة ميسان 2005 – 2009.

٤. عضو مجلس محافظة ميسان للمرة الثانية.

٥. محافظ ميسان لعام 2009.

٦. وزير حقوق الانسان فــي 22-12-2010.

٧. رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وكالة 2011 ولغاية تشرين الاول 2012.

٨. وزير الزراعة وكالة خلال عام 2013.

٩. رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة لعام 2014 حتى بداية شهر كانون الثاني 2015.

١٠. وزير الهجرة والمهجرين وكالة لعام 2014.

١١. شارك في انتخابات البرلمان عام ٢٠١٤ في محافظة بغداد لأول مرة ضمن قائمة دولة القانون عن حزب الدعوة تنظيم العراق وفاز بمقعد عن بغداد واحتل التسلسل الرابع في عدد الأصوات ضمن القائمة.

١٢. وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 8-9-2014 .

١٣. وزير المالية وكالة لعام 2014-2015 (لمدة محدودة).

١٤. رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق.

١٥. رئيس لجنة تنفيذ القرار رقم 3.

١٦. رئيس هيئة الحماية الاجتماعية 2014.

١٧. وزير التجارة وكالة منذ شهر تشرين الاول عام 2015 ولغاية 28/4/2016.

١٨. وزير الصناعة وكالة بتاريخ 14/8/2016.

١٩. انتخب عضوا في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية لثلاث سنوات 2017-2019 وعضوية لجنة الحريات النقابية لاول مرة في تاريخ الوزارة.

٢٠. انتخب رئيسا لمجلس ادارة منظمة العمل العربية بالاجماع في القاهرة لمدة عامين 2017-2018.

عضوية اللجان:

- عضو اللجنة الوزارية العليا لمتابعة مطالب المتظاهرين 2013.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا لتعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين جراء السيول والامطار 2013- 2014.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا لتعويض المواطنين المتضررين جراء مياه الامطار في بغداد.

- رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات الدولية.

- رئيس اللجنة الوزارية للتفاوض في مشروع ميناء الفاو الكبير.

- رئيس لجنة استيعاب حَمَلَة الشهادات العليا في دوائر الدولة بتكليف من مجلس الوزراء.

- رئيس اللجنة الوزارية لمشروع ماء البصرة الكبير.

- رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والاردن.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والتشيك.

- رئيس اللجنة الوزارية العليا بين العراق والمانيا.

عضوية اللجان الحالية:

1- رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل.

2- رئيس مجلس العمل والشؤون الاجتماعية.