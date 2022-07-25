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عسكريون من 12 دولة يشاركون في تدريبات إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية​​​​​​​

عسكريون من 12 دولة يشاركون في تدريبات إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية​​​​​​​
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "كيودو"، نقلا عن السلطات الإندونيسية، أن مناورات درع "سوبر غارودا" Super Garuda ستجري في الفترة بين 1-14 أغسطس في جزيرتي سومطرة وبورنيو.

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ونقلت الوكالة أن أكثر من 4 آلاف عسكري من 12 دولة سوف يشاركون في هذه المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا، حيث تجرى هذه المناورات سنويا منذ عام 2009. وسوف يرسل الجانب الإندونيسي هذا العام 2000 عسكري، بينما سيشارك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 1100 عسكري. وكانت القوات البرية فقط هي التي تشارك في السابق بالمناورات، الآن سينضم للمناورات عسكريون من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة.

وبالإضافة إلى إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيشارك في المناورات عسكريون من أستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وعدد من الدول الأخرى.

وقالت ممثلة القيادة الإندونيسية، أنديكا بيركاسا، إن الغرض من التدريبات هو تحديد مهام ضمان الأمن، والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أهمية المناورات الراهنة على خلفية تعزيز وضع الصين في المنطقة، وخاصة في مياه بحر الصين الجنوبي.

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عسكريون من 12 دولة يشاركون في تدريبات إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية​​​​​​​

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