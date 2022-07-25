الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-07-2022

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-07-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد الصواريخ الباليستية.. المسيرّات الايرانية تدب الرعب بالصهاينة!

آل صادق يطالب الامم المتحدة القيام بدورها لازدهار العراق

طاجيكستان تتسلم 146 شخصاً من عائلات "داعش" في مخيم الهول

'فيسبوك' تدخل تعديلا إلى تطبيقها يجعلها مشابهة لـ 'تيك توك'

الفياض يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة وزراء العراق

"إسرائيل" تهدد روسيا بسبب الوكالة اليهودية.. هل يتعظ عرب التطبيع؟