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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-07-2022

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2022

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