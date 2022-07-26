اضراب شامل وشلل تام في المؤسسات الحكومية غرب دارفور

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وقالت اللجنة- في بيان اطلعت عليه دارفور24- ان اللجنة جلست مع حكومة الولاية فى الفترة السابقة توصلت لاتفاق معها يمنح العاملين حقهم لكن حكومة الولاية نقضت العهد ونكصت عن الاتفاق.

وذكرت ان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعد بالبت فى هذه المظالم وحلها، لكنه لم يفء بذلك حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

واضافت: بتنسيق تام مع جميع القطاعات نعلن جدول جديد للاضراب أكثر صرامة حتى تتحقق المطالب كاملة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 24 يوليو ويستمر الإضراب لمدة اسبوعين.

وذكر البيان ان اللجنة قررت عدم الجلوس مع أى لجنة حكومية صغرت أم كبرت، ودعت جميع العاملين الى مزيد من الصبر والعمل على تنفيذ موجهاتها والإنحياز لقضاياهم دون خوف حتى تتحقق المطالب كاملة.