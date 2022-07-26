الصحة العالمية: موجة جديدة من كورونا في الأردن

العالم- الأردن



وقال مدير الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور ريتشارد برنان، إن "حالات كورونا ارتفعت في أكثر من 100 دولة بما فيها الأردن"، "ونعتبر ذلك موجة جديدة من فيروس كورونا".



وأضاف، أن "الموجة الجديدة جاءت بسبب نقل العدوى من شخص لآخر إلى جانب توقف الأشخاص عن أخذ الإجراءات الوقائية، مشددا ضرورة اخذ الإجراءات الوقائية".



وعن جدري القردة، أكد "أن الأردن استطاع التعامل مع الفاشيات المنتشرة واستثمر كثيرا في الصحة مثل الرصد الوبائي، بما في ذلك نقاط الدخول للبلاد والمنشآت الصحية ومركز الخدمات".



ولفت إلى أن "الأردن متأهب للتعامل مع أي فاشية مثل جدري القردة أو غيرها من الأمراض، داعيا دول العالم بما فيها الأردن بتعزيز إجراءات الرصد لجدري القردة والاستعداد التام مع تفعيل الاتصال مع الفئات الأكثر خطورة."



من جانبه، قال مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، إن "الأردن من البلدان التي قامت بتعزيز مكافحة جائحة كورونا، لافتا إلى أن حالات كورونا لم ترتفع بالأردن فقط بل في بلدان أخرى أيضا بسبب متحور جديد".



وأضاف أبو بكر، أن "المنظمة تنصح بالإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس"، داعيا إلى "ضرورة الحد من المناسبات الاجتماعية التي تسبب انتشار الفيروس".