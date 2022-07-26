تخرصات وزير الحرب الإسرائيلي ضد ايران

العالم- الاحتلال

وفي مؤتمر صحفي نقلته "القناة 13" العبرية، زعم بيني غانتس أن "إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية و نحن قادرون على استهداف برنامج إيران النووي ومنع تقدمه".

وأضاف: "إسرائيل لن تقبل باتفاق سيء مع إيران يمنح نظامها الشرعية ويفتح اقتصادها". على حد قوله.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قال قبل أسبوع إن "إسرائيل تحضر الجبهة الداخلية للحرب، موضحا إلى احتمال العمل ضد التهديد النووي الإيراني"، على حد تعبيره.

ورداً عليه حذر المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية الکیان الاسرئيلي من ارتكاب أية حماقة ضد ايران.

وقال العميد رمضان شريف في كلمة له بمحافظة قزوين، إن الصهاينة يحاولون جاهدين تهديد الجمهورية الإسلامية، ولكن من هنا نعلن للكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين أنك إذا أرتكبت حماقة، فانك ستتلقى درسا يجعلك تخسر والى الابد هذه الـ27000 كيلومتر التي تحتلها، ولا تشك في هذا التهديد.

أما بما يتعلق بالأزمة مع روسيا حول عمل الوكالة اليهودية، فقال غانتس: "هناك مشكلة مع الوكالة اليهودية التي آمل أن يتم حلها".

وأضاف: "لدينا علاقات مهمة جدًا مع روسيا، روسيا متورطة في الحرب في أوكرانيا ونحن إلى جانب الغرب؛ هذا سلوك حساس؛ طبعا لدينا الجمهور اليهودي الذي نريد السماح باستمرار العلاقة معهم ولدينا اعتبارات في الساحة الشمالية"، في إشارة الى الاعتداءات الجوية الإسرائيلية في سوريا.

وكانت وزارة العدل الروسية قد طلبت وقف عمليات الوكالة اليهودية في البلاد، بعد أن أشارت إلى أن الوكالة تنتهك خصوصية الروس.

وردا على ذلك، أوعز رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد إلى وزارة الخارجية بإعداد قائمة من الردود المحتملة حال اتخاذ موسكو قرارا بمنع الوكالة اليهودية من العمل على أراضيها.