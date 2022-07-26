بالفيديو.. زيلينسكي يتهم موسكو بشن حرب الغاز على أوروبا

العالم - اوروبا

تشن حرب الغاز، اتهام جديد وجهه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لموسكو، بعد اعلان شركة الغاز الروسية غازبروم ايقاف تشغيل توربين آخر في خط انابيب، السيل الشمالي واحد، بسبب اعمال الصيانة.

زيلينسكي الذي تعهد بمواصلة الحرب ضد روسيا وحشد اكبر قدر ممكن من الدعم لبلاده، توقع في خطابه الليلي، الا تستأنف موسكو امدادات الغاز، حتى تصعب على الاوروبيين الاستعداد لفصل الشتاء.

وقال الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "يمكن اعتبار هذا في الواقع حافزًا لحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة لتكون أقوى بكثير من حزمة العقوبات الأخيرة".

الرئيس الاوكراني لم يكتفي بذلك بل دعا الى عدم التفكير في كيفية اعادة كندا لتوربينات تشغيل خط الغاز الروسي، رغم انها السبب في خفض الامدادات الى اوروبا لاكثر من النصف.

تطورات دعت المفوضية الاوروبية لشؤون الطاقة للتاكيد على ضرورة الاستعداد لانقطاع الامدادات الروسية في أي لحظة، رغم اعتبارها انه لا توجد اسباب فنية تدعو لذلك.

تصريحات اوكرانية، اعتبرها محللون سياسيون انها تاتي في اطار التحريض ضد موسكو التي كشفت مؤخرا عن هدفها الاطاحة بحكومة زيلينسكي، مع التاكيد على مواصلة تدمير البنية التحتية العسكرية لاوكرانيا.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "أما بالنسبة لحادثة قصف أوديسا التي ذكرتها ، فلا توجد بنود في الاتفاقية الموقعة في الثاني والعشرين تموز الماضي في تركيا تمنعنا من القيام بعمليات عسكرية خاصة وتدمير البنية التحتية العسكرية".



عمليات يبدو انها ستستمر، خاصة مع اعلان الاتحاد الاوروبي تخصيص خمسمئة مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف، وهو ما اعتبرته الخارجية الروسية، استثمارا اوروبي في المزيد من الاعمال العدائية، مؤكدة ان اي محاولات من قبل كييف وبروكسل لتحقيق نصر في أرض المعركة سيقودهم مباشرة نحو الهاوية.

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