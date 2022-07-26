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النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود أفقد الهدنة أثرها

النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود أفقد الهدنة أثرها
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل إن تأرجح أسعار البورصة العالمية واستمرار القرصنة على سفن الوقود من قبل تحالف العدوان أفقد الهدنة أثرها في الداخل اليمني.

العالم- اليمن

وأضاف المتوكل، في تصريح للمسيرة، أن قرصنة سفن الوقود خلال فترة الهدنة كبدت اليمن 5 مليون دولار، ولا تزال 5 سفن محتجزة قبالة جيزان.

ولفت إلى أنه وبسبب تأرجح أسعار البورصة العالمية فقد ارتفعت الغرامات على سفن الوقود المحتجزة من 20 ألف دولار في اليوم إلى 35 ألف دولار.

وكان المتوكل قد ندد، في وقت سابق، بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية لتحالف العدوان.

وأوضح أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.

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النفط اليمنية: استمرار قرصنة سفن الوقود أفقد الهدنة أثرها