حكم يوناني لصالح ايران ونقل النفط الايراني المسروق قريبا

العالم - ايران

وكشفت السفارة الإيرانية، أنه "قريبًا سيتم نقل النفط الإيراني المسروق إلى ​سفينة​ لانا".

وفي 9 حزيران، ألغت محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني.

وأكّدت السفارة الإيرانية في اليونان، خبر إلغاء مصادرة النفط الإيراني، وكتبت في تويتر إنّه “بعد متابعة مكثّفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني”. وأفادت بأنّ “شحنات النفط ستُعاد بأكملها”، مضيفةً أنّ “القضية لا تزال على أجندة المشاورات المكثّفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم”.