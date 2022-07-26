شاهد.. منظمات صهيونية تدعو لتكثيف اقتحامات الاقصى

العالم - فلسطين

وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك تواصل قوات الاحتلال أعمال التخريب والتدمير للمسجد القبلي وللأرث الاسلامي الذي يمتد منذ مئات الاعوام فيشهد هذا المصلى تكسير للنوافذ التاريخية الاسلامية ولا يختلف الوضع للأبواب الرئيسة وكذلك الجدران وأعمدته الشهادة على الفتوحات الاسلامية والصامده أمام رصاص وقنابل قوات الاحتلال.

ومع منع الاحتلال الاسرائيلي لاعمال الترميم تتواصل أعمال الحفريات بمحيط واسفل المسجد الاقصى مما أدى الى أنهيار بعض من حجارته وتشقق لباحاته الطاهرة.

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