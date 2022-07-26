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طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه

طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، إن الرئيس جو بايدن قد أكمل دورته لمدة 5 أيام من دواء Paxlovid المضاد للفيروسات، عقب إصابة بكورونا، وصحته الآن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه.

العالم-الامريكيتان

وأكد أوكونور أن "أعراض الرئيس "اختفت تقريبا بشكل كامل وأن نبضه وضغط الدم ومعدل التنفس وحرارته طبيعية"، مبينا أنه لم يلاحظ أي أعراض جانبية لا يزال بايدن يعاني منها.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أعلنت قبل أيام إصابة بايدن بكورونا، مشيرة إلى أنه تلقى تطعيما كاملا، وجرعتان معززتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".

وحسب أوكونور فإن بايدن أصيب بمتحور BA5، وهو أكثر متحورات "كوفيد-19" شيوعا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وأصيب بآلام في الجسم والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وإرهاق وسعال جاف في بعض الأحيان، وهو يستجيب بشكل جيد لعلاج "باكسلوفيد" (PAXLOVID).

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طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه

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