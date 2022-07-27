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مراسل العالم: تركيا تعلن مقتل جنديين تركيين في هجوم استهدف قاعدة باروخي وسيري شمال العراق

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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هجوم على قاعدة باروخي وسيري شمال العراق

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