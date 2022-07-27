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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مراسل العالم: تركيا تعلن مقتل جنديين تركيين في هجوم استهدف قاعدة باروخي وسيري شمال العراق
مصادر فلسطينية: مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: الاحتلال يصادق على خطة بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
أسرة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة تطالب بتحقيق العدالة فيما يخص مقتلها قبل اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم
ا ف ب: الولايات المتحدة تقول إن الدستور التونسي الجديد قد "يقوّض" حقوق الإنسان
مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني باصابة طلق ناري في الرأس على يد العسكر في مدينة ام درمان بالخرطوم خلال مسيرة احتجاج
وزير الخارجية الاماراتي اكد بدوره لنظيره الايراني امكانية استعادة دفء العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة لها خاصة في ظل التحديات في المنطقة
مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني باصابة طلق ناري في الرأس على يد العسكر في مدينة ام درمان بالخرطوم خلال مسيرة احتجاج
وزير الخارجية الكويتي: الكويت تسعى دائما لتعزيز علاقتها مع إيران وقادة دول المنطقة يؤكدون دائمًا على إقامة علاقات جيدة مع إيران والحفاظ عليها
أمير عبداللهيان يؤكد لنظيره الكويتي ان ايران تأمل أن يتخذ الجانب الأمريكي مقاربة واقعية حتى تصل مفاوضات الغاء الحظر إلى مرحلتها النهائية
مراسل العالم: تركيا تعلن مقتل جنديين تركيين في هجوم استهدف قاعدة باروخي وسيري شمال العراق
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش
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