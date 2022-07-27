الاتحاد الأوروبي يطرح مسودة جديدة لإحياء الاتفاق النووي ويحذر من رفضها

خاص بالعالم

بوريل كشف عن تفاصيل المسودة في مقال نشرته صحيفة 'فايننشل تايمز'؛ يقول فيه إن النص ليس اتفاقا مثاليا، لكنه يمثل أفضل اتفاق يعتبره ممكنا، بصفته وسيطا في المفاوضات.

وأشار إلى أن الحل المقترح يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات حصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة؛ وحذّر بوريل من حدوث أزمة نووية خطيرة في حال تم رفض الاقتراح.

من جانبه، كتب المفاوض الإيراني علي باقري كني على تويتر؛ ردا على مشاركة المنسق بوريل أفكاره بشأن إتمام المفاوضات، مؤكدا أن طهران لديها ايضا أفكارها الخاصة، سواء من حيث الجوهر أو الشكل، لإتمام المفاوضات.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ قد أكد أن السبيل الوحيد للدول الغربية وخاصة أميركا لإنجاح محادثات إلغاء الحظر في فيينا؛ هو التحلي بالمنطق والعقلانية.

وقال: "منطقة القوة لا يجدي مع الجمهورية الإسلامية، لا تخاطبوا إيران بهذه الطريقة أبدا، لأن إيران لن تخضع لهذا الأسلوب، وسوف نواصل استراتيجياتنا حتى النهاية ولن نتراجع عن مواقفنا".

رئيسي أكد كذلك أن طهران تعمل بشتى الوسائل لتحييد إجراءات الحظر، مشددا على عدم قانونية أي من تلك الإجراءات، وطالب في الوقت نفسه الدول الغربية بالابتعاد عن أي محاولات لفرض أجندتها وهيمنتها على طهران.