الخطوات المتوقع أن تتخذها بغداد بعد إدانة مجلس الأمن للاعتداء التركي

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أنه في الشكوى التي تحدث فيها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد أن العراق تقدم بـ96 مذكرة احتجاج لتركيا على الانتهاكات التركية للاراضي العراقية والقصف التركي على الاراضي العراقية.

وأضاف بهروز انه تم إدانة القصف من قبل مجلس الأمن الدولي وعليه سياسيا العلاقات التركية العراقية مرحلة جديدة تخطت العلاقات الثنائية ومذكرات الاحتجاج.

ونوه مراسلنا الى أنه على المستوى الأمني فقد تم تسجيل عدة هجمات على القواعد التركية المتواجدة على الاراضي العراقية وعلى القنصلية التركية في الموصل.

يذكر أنه أمام جلسة لمجلس الأمن لبحث الغارات التركية على مدينة دهوك التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا العراقيين، طالب الوزير حسين بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، ودفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العزل.

ودان مجلس الأمن الدولي الهجوم التركي على دهوك، واكد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن السلوك العدواني التركي في العراق قد يدفع الأمور الى ما لا تحمد عقباه.

وكان قد قتل جنديان تركيان جراء قصف بطائرة مسيرة وصواريخ غراد استهدف قاعدة عسكرية تركية في منطقة باروخي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي.

وتبنت جماعة 'سرايا أبابيل' في مقطع فيديو مسؤوليتها عن استهداف القاعدة.الى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق لهجوم صاروخي. وقالت مصادر عراقية إن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين مع تسجيل أضرار مادية بعدد من السيارات.

وكان قد أفاد مراسلنا في بغداد، أن هناك انباء عن اصابة عدد من سيارات المتعاقدين والمترجمين في القنصلية التركية إثر القصف الصاروخي الذي تعرض له مبنى السفارة فجر اليوم.

وقال أن القنصلية التركية في الموصل أعلنت، اليوم الأربعاء، أن القنصل محمد كوجوك وطاقم القنصلية بخير ولم يتأثرا بالقصف الصاروخي الذي استهدف المبنى.

وتابع، حسب ما جاء في بيان القنصلية، أن "القنصل محمد كوجوك وطاقم لقنصلية بخير ولم يصب أحد منهم بأذى خلال قصف صاروخي بأربع قذائف هاون إستهدف مبنى القنصلية وسقطت بالقرب من شقق الحدباء السكنية".

هذا وقد أفادت مصادر عراقية، فجر الأربعاء، بتعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...