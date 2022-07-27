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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لا صحة لما يتداول عن تقديم عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي استقالته

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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