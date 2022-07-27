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سوريا تطلق خدمة منح جواز سفر جديد وتجديد الجوازات السابقة

سوريا تطلق خدمة منح جواز سفر جديد وتجديد الجوازات السابقة
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني عن إطلاق وزارة الاتصالات والتقنية السورية بالتعاون مع وزارة الداخلية لخدمة منح جواز سفر جديد للسوريين وتجديد جوازات السفر السابقة عبر بوابته، موضحاً أن هذه الخدمة ستوفر جوازات السفر للمواطنين داخل الجمهورية العربية السورية بأولوياتها المتعددة (عادي - مستعجل - فوري).

العالم- سوريا

وبين المركز، أن عدد الحجوزات المثبتة على منصته وصل إلى 13.538 حجز حتى يوم الاثنين الماضي، وهي المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية للسوريين لتثبيت حجوزاتهم للحصول على جواز سفر، مشيراً إلى أن عدد الحسابات التي أنشأت لهذه الغاية بلغ 48.050 حساب إلكتروني.

وعن الإجراءات بعد تثبيت الحجز وتسديد الرسوم إلكترونياً، دعا مركز خدمة المواطن الإلكتروني المواطنين داخل القطر للتوجه إلى فرع الهجرة والجوازات، الذين قاموا باختياره وفق الموعد المحدد، لاستكمال الوثائق المطلوبة منهم في حال عدم استكمالها، مضيفاً: أما بالنسبة للمواطنين خارج القطر فيتوجب على ذويهم المخولين بالتسجيل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مراجعة فرع الهجرة والجوازات المختار من قبلهم بحسب الموعد المحدد، مصطحبين الأوراق الثبوتية لاستكمال معاملتهم، أما من لم يتم تحديد موعد لهم فيتم مراجعة إدارة الهجرة والجوازات بفروعها في المحافظات مباشرةً، لتسجيل الاستمارة الأصولية لديها ودفع الرسوم للحصول على جواز السفر.

ولفت المركز إلى آلية إعلام السوريين المثبتين لحجوزاتهم للحصول على جواز سفر من خلال رسالة SMS تصل لمقدم المعاملة، مشيراً لإمكانية الدخول لموقع مركز خدمة المواطن الإلكتروني أو تطبيق معاملاتي ومشاهدة الموعد في ملاحظات المعاملة والذي يعتبر موعداً نهائياً لاستلام جواز السفر من فروع الهجرة والجوازات في المحافظات.

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