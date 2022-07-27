بالفيديو.. بماذا تطالب المظاهرات في بغداد؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أشار الشرع الى ان نواة التظاهرات بما تسمى تظاهرات تشرين عام 2019 قد بدأت صغيرة وكبرت ونخشى أن يكون ذلك السيناريو هو نفس سيناريو إبعاد السيد عادل عبد المهدي وبالتالي فكل السيناريوهات تبقى مطروحة.

ولفت الشرع الى أن أن هناك تحريض في مواقع التواصل الاجتماعي على رئيس الوزراء الجديد مشيرا الى أنه يجب ألا تنجر المظاهرات إلى تكرار ما حصل في عهد عادل عبدالمهدي.

وتمنى الشرع في أن تكون بوادر إنفراجة ويجب إعطاء الوقت للسوداني ليقدم برامجه منوها الى أن هناك من ينخدع في خطابات وتغريدات من لا يريد الأمن والاستقرار للعراق.

ونوه الشرع الى أنه لابد أن نعطي الفرصة للسوداني وإن لم يكن كفئا لرئاسة الوزراء نتظاهر عليه جميعا مشيرا الى أن السوداني رجل عراقي وقادر على تغيير الواقع المأساوي إلى الوضع الجيد في البلاد.

وكانت قد انطلقت تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد مساء الأربعاء، وأوضح مراسلنا من بغداد ان التظاهرات في ساحة التحرير لم تتبنها أي جهة سياسية على سبيل المثال التيار الصدري أو اي جهة سياسية في العراق، أنما جاءت عبر الدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا الى أن المتظاهرين تجمعوا ب في ساحة التحرير، و عبروا جسر الجمهورية متجهين نحو المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزراة التخطيط.

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