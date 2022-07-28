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السعوديون يرفعون أسعار النفط رغم تحذير التجار للمخاطر

السعوديون يرفعون أسعار النفط رغم تحذير التجار للمخاطر
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

من المتوقع أن تقوم أكبر دولة مصدرة للخام في العالم بتسعير خامها العربي الخفيف إلى آسيا بعلاوة 10.80 دولار للبرميل مقارنة بمعيار المنطقة لشحنات التحميل في سبتمبر/أيلول، وفقا لمتوسط ​​التقديرات في مسح أجرته وكالة "بلومبرغ" لخمس مصافي تكرير.

العالم - السعودية

وفي الوقت نفسه، قال متعاملون إن التراجع في هوامش ربح المعالجات الآسيوية يعني أن مثل هذا الارتفاع قد يثبط أي طلبات للحصول على براميل إضافية.

وتتجه أسعار النفط الخام العالمية في يوليو/ تموز إلى أول خسارة شهرية متتالية لها منذ أواخر عام 2020 حيث يحاول المستثمرون تسعير مخاطر الركود الأمريكي، وتشديد السياسة النقدية، وجهود الصين المتكررة لاحتواء جائحة كورونا.

على الرغم من الانخفاض، لا تزال الإشارات المادية لسوق النفط قوية في الوقت الحالي، حيث تستعد "أرامكو" السعودية لإصدار أسعار البيع الرسمية لشهر سبتمبر من الأسبوع المقبل، وفقا للوكالة.

بدأت بعض المعالجات الآسيوية في التفكير في خفض الطاقة التشغيلية من سبتمبر بعد أن كانت تعمل بأقصى معدلات في الأشهر الأخيرة في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي ساعدت التدفقات التجارية المتقلبة على رفع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي، وأي تراجع قد يحمل احتمالية تخفيف الطلب على النفط الخام في الأشهر المقبلة.

المصدر : سبوتنيك

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