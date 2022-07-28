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السعودية وتركيا تبحثان اتفاق 'تصدير الحبوب' من الموانئ الأوكرانية

السعودية وتركيا تبحثان اتفاق 'تصدير الحبوب' من الموانئ الأوكرانية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا خارجية السعودية وتركيا فيصل بن فرحان ومولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، العلاقات الثنائية، واتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وبحث الوزيران خلال الاتصال "العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي".

كما تناول تشاووش اوغلو وبن فرحان خلال الاتصال "اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول".

وكانت أوكرانيا قد وقعت الجمعة، على اتفاقية في اسطنبول، مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب، ووبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المقرر أيضا أن يتم التوقيع على نفس الوثيقة، بشكل منفصل مع ممثلي تركيا والأمم المتحدة وروسيا.

وبحسب نص الوثيقة فإن موانئ أوديسا والبحر الأسود (تشرنومورسك) ويوجني، التي سيتم من خلالها تصدير الحبوب ستبقى تحت سيطرة الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة فقط على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، وتم استثناء أي سفن أخرى.

المصدر: سبوتنيك عن الاناضول

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