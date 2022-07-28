الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطنة عمان تُغلق ٣ مؤسسات صحية خاصة وتوجّه إنذارات لعدد منها

سلطنة عمان تُغلق ٣ مؤسسات صحية خاصة وتوجّه إنذارات لعدد منها
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أغلقت وزارة الصحة في سلطنة عمان ممثلة في "لجنة البت في المخالفات الفنية والإدارية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة"، 3 مؤسسات صحية خاصة إغلاقًا نهائيًّا، وأوقفت 18 مؤسسة صحية خاصة أخرى بشكل مؤقت.

العالم - عمان

وحسب وكالة الانباء العمانية، سحبت الوزارة الامتيازات السريرية من بعض الكوادر الطبية، وأوقفت اثنتين من المؤسسات الصحية التخصصية الخاصة، كما وجّهت إنذارات إلى 66 مؤسسة صحية خاصة، فيما أنذرت 34 مؤسسة صحية خاصة لقيامها بنشر بعض الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأكّد الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة أنّ الوزارة ماضية قُدُمًا في اتّخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاقات التحفظية تجاه أيّ مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية وإلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنصُّ عليه الإجراءات النظامية.

وأضاف أنّ القطاع الصحي الخاص إحدى الركائز الرئيسة للمنظومة الصحية بسلطنة عُمان، حيث تشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية ببعض المستشفيات.

وذكر أنّ مجموع المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها العمل بسلطنة عُمان بلغ أكثر من 1600 ما بين عيادة ومركز ومجمّع ومستشفى، فيما بلغ عدد الكوادر الصحية العاملة بتلك المؤسسات الصحية 10684.

وقال إنّ المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة تعكف على تمكين هذا القطاع الصحي الحيوي من خلال تعزيز حوكمة هذا القطاع لتجويد العمل به وتعزيزًا لنُظم الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف: تشجيعًا للاستثمار تقوم المديرية مع باقي القطاعات الحكومية على تبسيط إجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية وللكوادر الصحية بمختلف أنواعها من خلال استحداث الحكومة الإلكترونية ضمن بوابة التراخيص الوطنية لمختلف القطاعات.

المصدر : موقع "وكالة الانباء العمانية"

روابط ذات صلة

سلطنة عمان تحصل على أول شهادة للهيدروجين الأخضر في العالم

افتتاح معرض ’سورية مهد الحضارات’ في سلطنة عمان

مفتي عمان يوجه بيانا شديد اللهجة ضد المسارعين لمساعدة الاحتلال

المشاط يلتقي وفد سلطنة عمان في صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان السريلانكي يقر تمديد حالة الطوارئ

نفط اليمن المنهوب.. جرائم مزدوجة بحق اليمنيين

مصر تلغي عقودا لشراء 240 ألف طن من القمح الأوكراني

شاهد هاشتاغ.. ماذا قال السيد نصرالله حول إستقدام الفيول الإيراني؟

شاهد بالفيديو.. أغرب ما ورد في مبادرة موريل حول الاتفاق النووي الايراني!

سلطنة عمان تُغلق ٣ مؤسسات صحية خاصة وتوجّه إنذارات لعدد منها