سلطنة عمان تُغلق ٣ مؤسسات صحية خاصة وتوجّه إنذارات لعدد منها

العالم - عمان

وحسب وكالة الانباء العمانية، سحبت الوزارة الامتيازات السريرية من بعض الكوادر الطبية، وأوقفت اثنتين من المؤسسات الصحية التخصصية الخاصة، كما وجّهت إنذارات إلى 66 مؤسسة صحية خاصة، فيما أنذرت 34 مؤسسة صحية خاصة لقيامها بنشر بعض الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأكّد الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة أنّ الوزارة ماضية قُدُمًا في اتّخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاقات التحفظية تجاه أيّ مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية وإلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنصُّ عليه الإجراءات النظامية.

وأضاف أنّ القطاع الصحي الخاص إحدى الركائز الرئيسة للمنظومة الصحية بسلطنة عُمان، حيث تشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية ببعض المستشفيات.

وذكر أنّ مجموع المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها العمل بسلطنة عُمان بلغ أكثر من 1600 ما بين عيادة ومركز ومجمّع ومستشفى، فيما بلغ عدد الكوادر الصحية العاملة بتلك المؤسسات الصحية 10684.

وقال إنّ المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة تعكف على تمكين هذا القطاع الصحي الحيوي من خلال تعزيز حوكمة هذا القطاع لتجويد العمل به وتعزيزًا لنُظم الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف: تشجيعًا للاستثمار تقوم المديرية مع باقي القطاعات الحكومية على تبسيط إجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية وللكوادر الصحية بمختلف أنواعها من خلال استحداث الحكومة الإلكترونية ضمن بوابة التراخيص الوطنية لمختلف القطاعات.

المصدر : موقع "وكالة الانباء العمانية"