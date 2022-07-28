الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العالمية" : 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة

الصحة العالمية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ(جدري القرود) و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.

العالم - أوروبا

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أمس الأربعاء، في ندوة عبر الإنترنت حول فيروسي كورونا وجدري القرود، إن "حوالي 10 بالمئة من الحالات تتطلب دخول المستشفى "لعلاج الألم الناجم عن المرض".

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أضاف المسؤول الصحي "أن أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في أوروبا، و25 بالمئة في الأمريكيتين".

ونوّه غيبريسوس أن "هذا تفشي يمكن إيقافه إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين".

وأضاف: "رغم أن 98 بالمئة من الحالات حتى الآن بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، فإن أي شخص يتعرض للمصابين عرضة للإصابة بالمرض، ولهذا السبب توصي منظمة الصحة العالمية بأن تتخذ البلدان إجراءات لتقليل مخاطر انتقال العدوى إلى الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل".
وحذر من أن "وصمة العار والتمييز يمكن أن تكون عوامل خطيرة وتغذي تفشي مرض جدري القرود، كما كان عليه الوضع خلال تفشي الفيروسات السابقة".

روابط ذات صلة

 الصحة السعودية تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بجدري القرود

اعلان جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية وتحذير المثليين

الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عالمية بعد تفشي جدري القردة في 70 دولة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يعتزم الترشح لانتخابات 2024

مفتي اهل السنة في العراق يوجه رسالة الى الصدر بعد احداث اقتحام مجلس النواب

الصحة العالمية" : 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة

وفاة شخصین واصابة 8 آخرين اثر سيول اجتاحت محافظة طهران

البرلمان السريلانكي يقر تمديد حالة الطوارئ

نفط اليمن المنهوب.. جرائم مزدوجة بحق اليمنيين