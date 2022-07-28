الاحتلال يرفض طلب الأردن إدخال نسخ من القرآن إلى الأقصى

العالم-الاحتلال

وأشارت القناة إلى أن رفض لبيد طلب ملك الأردن جاء خلال لقائهما أمس في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان.

ولفتت القناة إلى أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت رفض بشدة طلبا مماثلاً تقدم به الملك الاردني، خلال لقائهما السري الذي نظم بعيد تولي بينت رئاسة الحكومة قبل أكثر من عام.

وذكرت القناة أن لبيد أبلغ ملك الأردن أنه لم يحدث تحول في موقف "إسرائيل" الرافض للطلب الأردني المتكرر.

وأوضحت القناة أن "إسرائيل" تخشى الدلالات السياسية التي يمثلها السماح للأردن بإدخال نسخ من القرآن الكريم إلى الأقصى.

وأضافت أن لبيد يخشى أن يحدث تحول في الموقف الإسرائيلي من هذه القضية، تحديدا عشية الانتخابات المبكرة التي ستُجرى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأعادت القناة للأذهان حقيقة أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات المهنية ذات العلاقة في تل أبيب تؤيد الاستجابة للطلب الأردني.