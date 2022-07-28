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لبنانيون يقتحمون مقر وزارة الطاقة احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

لبنانيون يقتحمون مقر وزارة الطاقة احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

اقتحم محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، مقر وزارة الطاقة في البلاد؛ وذلك اعتراضا منهم على قرار تقنين ساعات التزويد بالتيار الكهربائي.

العالم - لبنان

وقالت صحيفة "النهار" المحلية، "مع تفاقم معاناة المواطنين جراء الانقطاع المستمرّ للتيّار الكهربائي، اقتحمت مجموعة من المحتجّين وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، احتجاجا على ساعات التقنين القاسية، مُطالبين بلقاء الوزير وليد فيّاض".

وأضافت،: "أُفيد عن وقوع إشكال بين المتظاهرين والموظفين؛ ما استدعى تدخل القوى الأمنية على الفور".

وانتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يظهر المحتجين داخل المبنى، بالتزامن مع هتافات حول الوضع المعيشي الصعب.

وتعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لدى خروجه من أحد المقاهي في بيروت، بنهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى اعتداء من قبل بعض المتجمهرين، بسبب انقطاع الكهرباء.

ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي.

ويسعى لبنان إلى حل المشكلة، عبر خطة باستخدام الغاز المصري، عبر الأردن وسوريا، في تشغيل محطة كهرباء شمالي البلاد.

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لبنانيون يقتحمون مقر وزارة الطاقة احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

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