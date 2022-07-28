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الدفاع الروسية: تدمير 6 مستودعات أوكرانية للذخيرة ومنصة إطلاق لصواريخ "إس-300".

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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