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وزارة الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني قام بتسميم آبار "بوباسنايا" قبيل انسحابه

وزارة الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني قام بتسميم آبار
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

صرح القائد العسكري لمدينة "باباسنايا"، المقدم ميخائيل بوفيلتشوك، بأن الجيش الأوكراني أغرق الآبار بالديزل عند مغادرته المدينة لإثارة ذعر السكان وتركهم بلا ماء.

العالم أوروبا

وبحسب "نوفوستي"، جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، حيث وصف بوفيلتشوك كيف تقوم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بإزالة الألغام في المدينة.

وتابع بوفيلتشوك: "من أجل تطهير المنازل والشوارع غير المسكونة من الألغام، نضع سجلا لجميع المباني والمنشآت. وإذا كان هناك منزل يرغب سكانه في العودة إليه، يصل فريق إزالة الألغام على الفور، حتى يساعدهم في الانتقال بأسرع وقت ممكن".

وعلى حد قوله، فإن وحدات العدو المنسحبة ملأت الآبار في الأبنية السكنية بوقود المازوت، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية سممت الآبار من أجل ترك سكان البلدة بدون ماء، لإثارة الذعر، وخلق الصعوبات لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية لدخول المدينة.

وقال بوفيلتشوك: "لقد قام رجالنا بعمل ممتاز في تحرير مدينة بوباسنايا". وأشار إلى أن مخربين أوكرانيين ظهروا في المدينة، إلا أن قوات جمهورية لوغانسك تصدت لهم، ونجحت في صد محاولة الاختراق من جانب العدو.

وتقع مدينة باباسنايا في الجزء الغربي من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتمر بها الطرق المؤدية إلى "أرتيوموفسك" و"كراسنوأرميسك" و"ليسيتشانسك" و"سفيتلودارسك".

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