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البيت الأبيض،: الرئيسان الأمريكي والصيني أجريا مكالمة هاتفية

البيت الأبيض،: الرئيسان الأمريكي والصيني أجريا مكالمة هاتفية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، أن محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ بدأت اليوم في تمام الساعة 15:33 بتوقيت موسكو.

العالمالأمريكيتان

وبحسب"تاس"، قال ممثل البيت الأبيض إن "محادثة بايدن الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأت في الساعة 08:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة".

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وفي ظل خلاف تجاري محتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يصدر بعد بيان حول تفاصيل المكالمة إلا أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يؤكد بايدن في هذه المحادثة أنه لا يوجد تغيير في سياسة "الصين الواحدة" الأمريكية.

كما أن المكالمة تأتي في وقت تخطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للقيام بزيارة إلى تايوان، المدعومة من واشنطن وتعتبرها بكين جزء من أراضيها، بدورها حذرت وزارة الدفاع الصينية من تداعيات هذه الزيارة.

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