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مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية

مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الأمانة العامة لمجلس السيادة، في السودان، إن عضو المجلس مالك عقار يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة للأنباء المتداولة عن نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية.

العالم أفريقيا

وبحسب" أخبار السودان"، أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة، في بيان لها "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير بجلطة دماغية ونقله للمستشفى".

وأضاف البيان، بحسب صحيفة "الانتباهة": "يتمتع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق".

وتابع بيان الأمانة أنه "يأمل من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الإبتعاد عن إثارة الشائعات، وتحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها. والمساهمة بدور إيجابي فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".

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