مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية

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وبحسب" أخبار السودان"، أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة، في بيان لها "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير بجلطة دماغية ونقله للمستشفى".

وأضاف البيان، بحسب صحيفة "الانتباهة": "يتمتع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق".

وتابع بيان الأمانة أنه "يأمل من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الإبتعاد عن إثارة الشائعات، وتحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها. والمساهمة بدور إيجابي فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".