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بعد أحداث الأمس..

الكاظمي يوجه دعوة إلى القوى السياسية

الكاظمي يوجه دعوة إلى القوى السياسية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، دعوة إلى القوى السياسية، بعدم زج إسقاط الأزمات السياسية على الحكومة، وذلك عقب أحداث يوم أمس الأربعاء، التي شهدت دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.

العالم - العرااق

وقال الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في أيار 2020".

وأضاف، أن "الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية".

وتابع: "من هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".

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بعد أحداث الأمس.. الكاظمي يوجه دعوة إلى القوى السياسية

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