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مراسل العالم: عناصر تابعة للتحالف السعودي الإماراتي تقتحم منزل الشيخ علي سالم الحريزي في منطقة المحيفيف بمحافظة المهرة جنوب شرقي اليمن

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

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