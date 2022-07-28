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فصائل فلسطينية تبارك انتصار الأسير ريان وصموده الأسطوري

فصائل فلسطينية تبارك انتصار الأسير ريان وصموده الأسطوري
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

باركت فصائل فلسطينية، الخميس، انتصار الأسير رائد ريان، بعد اتفاق على تعليق إضرابه عن الطعام مقابل عدم تجديد الاعتقال الإداري له، الذي ينتهي في أوائل تشرين الآخِر/نوفمبر القادم.

العالم ـ فلسطين

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس"، في تصريح صحفي له: إن "الأسير ريان سجل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراره على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداري".

وأضاف: "‏معركة الأسير رائد ريان، امتداد لمسيرة نضال الأسرى، الذي خاضوا إضرابات عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، وجعلوا منها قضية حاضرة برغم إرهاب السجان".

من جهتها، أشادت الجبهة الشعبية، بما وصفته "الصمود الأسطوري لرفيقها ريان، الذي تحدى على مدار أكثر من مئة يوم السجان الصهيوني ومخابراته، متحديًا كل أشكال التنكيل والقمع والتعذيب والإهمال الطبي بإرادة وعزيمة من حديد".

ووجهت الشعبية، في بيان لها، "التحية للأسرى في السجون، الذين دعموا وخاضوا معركة الإضراب إسنادًا للأسير ريان".

من ناحيتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الأسير ريان "انتصر بإرادته الفولاذية على إرادة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وجبروت جلاديه الذين رضخوا لمطالبه العادلة".

وعدّت الديمقراطية "انتصار الأسير ريان انتصارا للحركة الوطنية الأسيرة ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني، ولحملات الدعم والإسناد والتضامن".

وعلّق الأسير رائد ريان، الخميس، إضرابه عن الطعام، الذي استمر 113 يوما، بموجب اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

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