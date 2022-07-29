أهمية ارتداء النظارات الشمسية

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فارتداءُ النظاراتِ الشمسيةِ مهمٌّ بشكلٍ خاص في سنٍّ مبكِّرة، وذلك لأنها تُقدِّمُ الفوائدَ الآتية:

المساهمةُ في تقليلِ خطرِ الإصابةِ بسرطانِ الجلد في الجُفون وهو سرطانُ الجلدِ الأكثَرِ شيوعًا في الجسم، وهو يَنتُجُ غالبًا عن التعرُّضِ الدائمِ لأشعةِ الشمس فوقَ البَنَفسجيةِ التي يُمكِنُ أن تُسبِّبَ الأورامَ الخبيثةَ على سطحِ مُقْلَةِ العين.

الحمايةُ من أمراضِ العينِ المختلفة مثلِ الساد وتَنَكُّسِ الشبَكية وحتى العَمى الجُزئي، وهذا أيضًا بسببِ قدرةِ النظاراتِ بحمايةِ العينِ من الأشعةِ فوقَ البَنَفسجية.

أما أهمُّ الصفاتِ التي يجب تواجُدُها بالنظاراتِ الشمسية:

يجب أنْ يوجَدَ داخلَ عدسةِ النظاراتِ الشمسية التي يُنوى شراؤها مرشَّحٌ للأشعةِ فوق البنفسجية لِمَنعِ دخولِ هذا النوعِ من الضوء .. يُذكر أنَّ هذا المرشَّحَ يكون موجودًا أيضًا في كثيرٍ من الأحيانِ في النظاراتِ من دونِ لون.

اختيارُ لونِ و تصميمِ العدساتِ وفقًا للذوق، لكنْ دونَ إهمالِ المَعاييرِ الطبيةِ السابقة، وهنا يَجدُرُ الإشارةُ الى أنَّ العدساتِ الرَّماديةَ تَميلُ إلى تغيُّرِ الألوانِ بشكلٍ أقل، واللونُ الأصفرُ أو البُنّيُّ أكثَرَ فعاليةً في منعِ الإِبهار.

الابتعادُ عن شراءِ النظاراتِ الشمسيةِ المصنوعةِ بجودةٍ رديئة، مثلُ: العدساتِ البلاستيكيةِ الداكنةِ والملوَّنةِ بدونِ مرشَّح، فهي قد تُسبِّبُ ضررًا أكبَرَ من عَدَمِ ارتداءِ النظاراتِ الشمسيةِ على الإطلاق.