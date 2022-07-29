أميرعبداللهيان يتباحث هاتفيا مع وكيل الخارجية الأفغاني

العالم – إيران

وعقب الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن متابعة قضية حقوق البلاد من مياه نهر هيرمند، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان محادثة هاتفية مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أعرب أميرعبداللهيان، في الإشارة إلى هطول الأمطار الأخيرة والمياه المتدفقة في نهر هيرمند، عن أمله في ألا تكون هناك عقبات مصطنعة أمام وصول المياه إلى الجمهورية الإسلامية وتلبية الطلب الإيراني.

وأضاف: إن منح إيران حقها من المياه مؤشر مهم لمدى التزامات السلطة الحاكمة الأفغانية في الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه إيران.

ونوه إلى المطلب الجاد للشعب الإيراني وممثلي محافظة سيستان وبلوشستان في مجلس الشورى الإسلامي من وزارة الخارجية، وأضاف: إذا لم يتم حل قضية حق إيران في مياه نهر هيرمند بسرعة وجدية، فستكون لها آثار سلبية في مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.

وقال: "سيغادر وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة الإيرانية قريبا إلى أفغانستان للبحث وإزالة العقبات القائمة والتشاور مع السلطات الأفغانية بشأن حق إيران من المياه".

وفي جانب آخر من تصريحه، بخصوص اهتمام نشطاء القطاع الخاص في جمهورية إيران الإسلامية بالمشاركة في الاقتصاد الأفغاني، قال أميرعبداللهيان: إن إيران تدعم وجود وأنشطة قطاعها الخاص في أفغانستان، وفي الوقت نفسه، تتوقع من السلطات الأفغانية دعم الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في أفغانستان نظرا لأهمية أنشطتهم في الاقتصاد الأفغاني.

من جانبه وصف القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي، في هذا الاتصال الهاتفي، العلاقات بين البلدين بأنها أخوية وتهدف إلى مساعدة الشعب الأفغاني.

ورحب بزيارة وفد وزارة الطاقة الإيرانية الى كابول وقال: نحن ملتزمون بحقوق إيران من مياه نهر هيرمند.. عندما تتوفر المياه، سنقوم بتسييرها باتجاه إيران.

وردا على ذلك قال أميرعبد اللهيان: يمكننا من خلال تشكيل فريق تقني وعملي مشترك إعادة مجرى النهر إلى مساره الصحيح حتى لا يتضرر الناس على جانبي الحدود من إهدار المياه.

وأكد أمير خان متقي زيارة وفد من وزارة الزراعة الأفغانية إلى طهران قريبا، داعيا إلى تطوير التعاون بين البلدين قدر الإمكان.

كما شرح القائم باعمال وزارة الخارجية الأفغانية تقييمه لاجتماع طشقند الأخير حول أفغانستان.