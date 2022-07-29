شاهد.. صهيوني دنس مكة المكرمة والسعودية لم تحرك ساكنا

العالم - انقلاب الصورة

حيث تسلل "جيل تماري" مراسل "قناة 13" الصهيونية ودخل إلى مكة المكرمة واستطاع الوصول الى الحرم المكي وأعد تقريرا من السعودية وتقاخر بدخوله إلى مكة المكرمة "التي لا يدخلها الا المسلمين" تجول قرب الحرم المكي ودخل مشعر منى والتقط صورة على جبل عرفات.

وبعد أن تناقلت جميع وسائل الاعلام والتواصل التقرير وانتشر خبر دخول صهيوني الى مكة المكرمة، خرجت السعودية عن صمتها بشكل خجول، وقالت انها احالت مواطنا سعوديا كان له دور في تسهيل مهمة وصول هذا الصحفي الغير المسلم وإحالته الى النيابة العامة، حيث اكتفت بقول الصحفي غير المسلم دون ان تذكر انه صهيوني ودنس قدسية مكة المكرمة.